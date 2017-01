Cristina Buccino dalla Napoli Bari: Buon Anno!

La “donna mediterranea” per eccellenza, sogno proibito dei maschietti, Cristina Buccino ha voluto augurare a tutti un buon 2017.

L’anno che sta arrivando potrebbe essere ricco di altri successi? Si vedrà, come la stessa Cristina si augura mentre è in viaggio sull’autostrada Napoli-Bari, trova il tempo di condividere uno scatto in auto proprio per augurare buon anno.

“Un altro anno di successo e di felicità è passato. Con ogni nuovo anno, arrivano maggiori sfide e nuovi progetti da realizzare. Vi auguro il coraggio, la speranza e la fede per superare tutti gli ostacoli. Che voi possiate avere un 2017 meraviglioso e ricco di soddisfazioni. Buon anno a tutti voi❤️ #me #inviaggio #happynewyear #2017🎈”

Un “Kiss” che ovviamente piace ai fan che hanno risposto alla grande al post condiviso da Cristina sul suo profilo ufficiale Instagram, 22mila like e tantissimi commenti che ricambiano gli auguri e ovviamente si congratulano per la bellezza della Buccino che è ogni volta sempre più mozzafiato.