Cristina Buccino, il suo intimo è il più sensuale?

Ogni suo scatto condiviso in rete è sempre ricco di commenti e like da parte delle migliaia di fan che la seguono.

Cristina Buccino riesce sempre a “muovere” maree di fan, in particolar modo maschietti, che strabuzzano gli occhi ad ogni suo scatto, anche in questo caso sponsorizzando una linea di intimo la bella Cristina fa il pieno.

Un completino intimo davvero sensuale e indossato in quel modo che solo lei sa fare, raccoglie consensi da parte dei fan che arrivano ad oltre 40mila like e commentano in modo inequivocabile: “Unique bella” o anche “Come ti dona questo completino intimo” o ancora “Absolutely gorgeous”.

#campaign2017 @emyintimo #ph @carlomodonesi #makeup @alemakeup A post shared by Cristina Buccino (@cribuccino) on Feb 16, 2017 at 10:32am PST

Non c’è che dire ancora una volta Cristina riesce a catalizzare l’attenzione, che sia un costume da bagno, un bikini, un completino intimo, la sua sensualità riesce sempre a lasciare di stucco.