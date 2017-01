Cristina Buccino, stupendo fondoschiena al mare

By Redazione

Sono tanti i vip che hanno passato le loro feste al calduccio in località di mare, non è stata da meno la bellissima Cristina Buccino.

Alcuni scatti condivisi sul suo profilo social, la immortalano direttamente in acqua e confermano anche la location, un posto paradisiaco come la Viva Wyndham Dominicus Beach, nella repubblica Dominicana, poche parole che accompagnano uno degli scatti.

“#mare☀️🎈#me”, e Cristina Buccino mostra una forma smagliante, come sempre, ed un fondoschiena che fa impazzire letteralmente i fan che commentano gli scatti, quasi 300 commenti e oltre 41mila like per contemplare la sua bellezza.

I commenti non potevano essere più estasiati da “6 una meraviglia” a qualche commento leggermente più “crudo” ma evidentemente che rende bene l’idea: “Bonaaa da paura”.