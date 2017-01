Custodia Mbcase per iPhone 6, il bello dell’intreccio

Custodia Mbcase per iPhone 6 è realizzata in fine pelle lavorata a intreccio.

Ma ci piace di più una custodia bella o una custodia efficace? Conosciamo persone che non prestano attenzione alcuna alla capacità di protezione di una custodia, e badano quasi esclusivamente al design, o comunque all’estetica, confidando sul fatto che tanto a loro il cellulare non cade mai.

Proteggere lo smartphone

Sono quelle stesse persone disperate che pretendono la garanzia a fronte del vetro rotto, dicendo che il cellulare non è caduto, ma che il vetro si è rotto all’improvviso e senza una causa specifica. In verità, la prima cosa che guardiamo noi quando andiamo ad acquistare o anche solo a provare una custodia che si chiami tale, è il livello di protezione, che deve essere almeno sufficiente, specialmente quando andiamo a proteggere device di livello e comunque costosi, come ad esempio l’iPhone 6.

MBCases, i pregi del Made in Italy

Non esiste acquistare uno smartphone di prestigio senza acquistare una custodia adeguata e dedicata. Ci sono diverse aziende italiane che sfornano prodotti di qualità. Fra queste, MBCases è una azienda artigiana messa su da due giovani, Filippo e Davide, che sembra metterci un tocco di italianità in più quando realizza certi prodotti. I quali sono, come piace a noi, sia esteticamente godibili, sia sicuri dal punto di vista del livello di protezione che assicurano ai device.

La lavorazione a intreccio

L’azienda si avvale della tipica cultura italiana nella lavorazione delle pelli, al fine di realizzare prodotti originali, belli a vedersi e di grande qualità. E i prodotti sono anche del tutto personalizzabili. Ultimamente si sono distinte delle cover particolari, originali perché contraddistinte da una lavorazione a intreccio.

Le strisce di pelle simulate sembrano davvero reali. L’effetto intreccio è ottenuto con un particolare stampo in bronzo che imprime la pelle a caldo. E’ difficile, se non impossibile, trovare in giro lavorazioni del genere per custodie di cellulari. L’iPhone viene infilato con molta facilità all’interno della custodia. Invece, per tirarlo fuori, bisogna utilizzare la linguetta che viene applicata alle custodie della Mbcases.

MBCases, caratteristiche e funzionalità

Dicevamo del fattore di protezione, che è notevole per almeno due ragioni: la prima è che il materiale utilizzato protegge molto bene dagli urti; la seconda è che l’iPhone sparisce completamente all’interno della cover, riducendo così davvero al minimo la possibilità di impatto del corpo del cellulare contro qualsiasi ostacolo. Il fattore di protezione è probabilmente superiore a quello di ogni altra custodia classica in plastica.

Per quanto riguarda la pelle utilizzata, questa è di alta qualità. Il taglio è impeccabile, e le cuciture sono fatte addirittura a mano. All’interno, il rivestimento è in pelle scamosciata, diversamente da molti altri prodotti che utilizzano materiale sintetico. I colori sono diversi, e si passa da quelli più caldi a quelli più freddi. Ci è piaciuto particolarmente un marroncino chiaro, che si sposa perfettamente con il particolare effetto intreccio.

Prezzo

Mbcases ha ovviamente un suo sito in cui è possibile visionare i vari modelli prodotti e ordinarli, magari chiedendo un preventivo. L’azienda è presente anche su Facebook. Per quel che riguarda i prezzi delle custodie, tutto sommato, non sono nemmeno eccessivi e vanno benissimo per un bel regalo. Secondo i casi e del tipo di smartphone, i prezzi variano grosso modo dai 25 euro ai 30 euro, sapendo che se si vuole l’effetto intreccio, si devono pagare 5 euro in più.

