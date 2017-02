By Redazione

Daniel Craig e Rachel Weisz, vivono da separati in casa

Sembra che il rapporto con la sua attuale moglie Rachel Weisz sia ormai arrivato alla frutta per il James Bond attuale: Daniel Craig.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal magazine RadarOnline, i due attualmente vivrebbero una vita da separati in casa, ognuno per la sua strada quotidianamente: “Rachel e Daniel sono stati felici per un po’ di tempo ma il rapporto si è chiuso l’anno scorso” ha dichiarato una fonte citata dal magazine.

Così mentre la Weisz è impegnata nelle riprese del suo film a Londra, Daniel è invece a Los Angeles per girare il film accanto all’attrice Halle Berry, la stessa fonte citata dal magazine ha infatti confermato che non c’era da sorprendersi: “Con tutti gli impegni di lavoro e le distanze, non c’è da sorprendersi che i due si siano praticamente divisi”.

Rachel Weisz, tra l’altro, ha un figlio, Henry, con l’ex fidanzato il regista Darren Aronofsky con il quale ancora oggi ha un ottimo rapporto, i due infatti avevano deciso, all’indomani della separazione, di restare buoni amici e crescere il loro figlio a New York.

Daniel Craig e Rachel si sono invece sposati alcuni anni dopo, nel 2011, dopo essersi conosciuti sul set del film “Dream House”, tutta la cerimonia è stata strettamente privata e si è svolta nella città di New York.