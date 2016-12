Daniele Silvestri, niente concerto a Roma per problemi alla voce

Purtroppo i suoi affezionati fans romani dovranno pazientare ancora un po’, per assistere al suo live che è stato rimandato di qualche giorno: Daniele Silvestri nelle scorse ore avrebbe dovuto esibirsi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ma il cantante è stato costretto ad annullare il concerto per problemi alla voce.

“C’ho provato, fino a un minuto prima di salire sul palcoscenico, a far tornare questa voce che già ieri sera, durante gli ultimi brani, aveva dato segni di cedimento – ha spiegato l’artista su Facebook – Nel pomeriggio di oggi la situazione sembrava in netto miglioramento, ma purtroppo ad un’ora dall’inizio un nuovo pesante calo ha portato i medici ad impedirmi con le ‘cattive’ di fare questo concerto e a impormi almeno 48 ore di assoluto silenzio. Non mi era mai successo in più di vent’anni di live e non potete capire lo sconforto di questo momento”.

Poi Silvestri ha fatto di più: si è presentato sul palco assieme alla sua band ed ha spiegato che i medici gli hanno consigliato non solo di non cantare, ma addirittura di non parlare, perché potrebbe essere a rischio di un’operazione chirurgica alle corde vocali e ha raccontato di aver provato di tutto per provare ad andare in scena anche in quelle condizioni.

Daniele Silvestri alla fine ha ugualmente voluto proporre al pubblico un mini-live con tre brani, poi diventati quattro su richiesta dei presenti.