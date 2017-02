David Beckham: bello ritrovare un amico come il Pocho

Che sia una star dello spettacolo o del mondo dello sport, oggi tutte le celebrità sono legate ai social e molte di queste sono attive sui loro profili ufficiali.

Una di queste è proprio David Beckham che attraverso il suo profilo Instagram ci insegna a fare le torte, com’è accaduto qualche giorno fa, così come ci mostra che è bello riabbracciare un vecchio amico, proprio in queste ore infatti, l’ex stella del Manchester United ha condiviso uno scatto con l’ex calciatore di Psg e Napoli, Ezquiel Lavezzi.

David scrive: “è sempre bello rivedere un vecchio amico come il Pocho” ed è subito tripudio di like e commenti, tanti infatti sono legati all’ex calciatore del Manchester United così come al “Pocho” Lavezzi, e sono molti a chiedersi infatti: Ma David era in China? Visto che attualmente il calciatore argentino ha scelto quel campionato.

Oltre 200mila like in pochi minuti e tantissimi commenti, bello vedere insieme due grandi calciatori.

foto@Instagram