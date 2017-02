David Beckham cuoco provetto cucina il pancake

By Redazione

Lo abbiamo visto cucinare un dolce e sfidare il suo “amico” e chef Gordon Ramsey, ma a quanto pare David Beckham è davvero un cuoco provetto.

L’ex stella del Manchester United infatti, ha condiviso una nuova ricetta, questa volta un video che ha ribattezzato il “Pancake Day”, vestito con una t-shirt, pantaloncini bianchi e cappello, David Beckham si mostra ai fornelli con grande stile.

Gira e rigira un pancake e lo lancia per far vedere la sua abilità, poi conferma: “Happy Pancake Day bambini” e poi cerca conferma “Pronto” e dall’altra parte si sente una voce che risponde senza dubbi “Si”.

A quanto pare Ramsey deve guardarsi dall’astro emergente David che è riuscito a non far cadere dalla padella il pancake, adesso tocca al limone o alla nutella, così piace ai “Beckham”, in onore di uno dei più significativi Pancake Day del momento.

Happy pancake day kids ( And Grown Ups ) #pancakeday @gordongram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Feb 28, 2017 at 2:47am PST

Insomma non c’è che dire l’ex stella del Manchester United e della nazionale inglese ha davvero un tocco speciale anche in cucina, potrebbe essere un “mammo” perfetto.