By Redazione

David Beckham, ecco come si festeggia in famiglia

Gli anni passano anche per l’ex stella della nazionale inglese e del Manchester United, dopo esser stato preso a “sberle” dal più piccolo Cruz, David Beckham ha festeggiato il suo compleanno in famiglia.

Tantissimi regali e tutta la famiglia riunita, il modo migliore per festeggiare i suoi primi 42 anni, pochi giorni fa lo avevamo visto sul quadrato con tanto di guantoni mentre allenava il piccolo Cruz, proprio in quell’occasione un bel paio di ganci ben assestati in faccia, facevano capire di che “pasta” è il piccolino.

Oggi invece tolti i guantoni da boxe, la famiglia Beckham si è riunita e David ha voluto condividere la festa dal suo profilo Instagram ufficiale, uno scatto in bianco e nero dove compaiono tutti e una montagna di regali con tanti palloncini.

David Beckham tra l’altro non dimentica mai la sua opera umanitaria, anche in questo caso infatti l’ex calciatore del Manchester United, indossa la maglia dell’Unicef, migliaia di auguri da parte dei fan oltre 1 milione e 700mila like da parte di tutti.

David scrive: A lot of Love for Daddy today ❤️❤️❤️❤️ @victoriabeckham @brooklynbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #@HarperSeven photo by mummy

foto@Instagram