David Beckham rende omaggio ad un’impiegata

Lui è un papà con un grande cuore e un uomo davvero speciale, non solo un ex grande campione del calcio, David Beckham conferma ancora una volta la sua grande bontà d’animo.

Un saluto ed un ringraziamento speciale da parte di David Beckham, che si è voluto fermare per scattare una foto insieme a “Cathy” un’impiegata che lavorava per la sua squadra il Manchester United e scrive:

“This wonderful lady used to look after me at Manchester United and it’s always so amazing seeing her… Cathy has worked at Manchester United for almost 49 years, a truly remarkable achievement and a very special lady…. ❤️ @manchesterunited”.

Una dedica speciale parlando di una “donna meravigliosa” che si è presa cura di David quando era al Manchester United, ha lavorato per il suo club per circa 49 anni, davvero un grandissimo risultato, sottolinea l’ex stella del calcio.