David Beckham: vi insegno a cucinare le torte

By Redazione

Oltre ad essere una celebrità è anche un papà molto amato, ne sa qualcosa il figlio Cruz che ha ricevuto gli auguri social da David Beckham.

Ma l’ex stella del Manchester United oltre ad essere un ottimo papà sembra si stia dando da fare per diventare un cuoco provetto, lo dimostrano alcuni scatti condivisi in rete nei quali mostra la sua abilità nel preparare una torta.

David ha voluto dare anche una sorta di “schiaffo morale”, visto che tra i suoi amici c’è anche Gordon Ramsey, il famoso chef, ed è per questo che sul suo profilo social ufficiale di Instagram, l’ex stella del Manchester ha mostrato il suo lavoro.

La torta fresca di forno, viene mostrata da David in modo molto fiero, bisognerà vedere se per gustarla sarà invitato anche l’amico di famiglia Gordon Ramsey oppure sarà semplicemente una torta che gusteranno in famiglia.

David ha scritto: “Non posso dire di non essere impressionato per la cena di stasera” con un riferimento inequivocabile @gordongram.

foto@Instagram