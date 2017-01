David Blaine, la star della magia si spara per sbaglio

Un trucco già replicato altre volte, fatto dinanzi a migliaia di persone, in giro per tutto il mondo, eppure stavolta qualcosa è andato storto ed ha rischiato seriamente di rimetterci addirittura la vita.

David Blaine, uno dei più noti illusionisti del mondo, ha rischiato grosso con un pezzo forte del suo repertorio inserito nello show Beyond Magic.

Il famoso mago americano e si è sparato in bocca con un fucile calibro 22, cercando di prendere il proiettile con i denti, davanti al pubblico Grand Garden Arena di Las Vegas.

David tiene tra i denti una coppetta di metallo per catturare il proiettile e ha in bocca una speciale protezione, eppure stavolta qualcosa nel trucco, che lui ha tentato solo per tre volte, è andato davvero storto: la protezione si è rotta e la pallottola lo ha ferito.

Per fortuna lui stesso ha poi potuto rendere la sua testimonianza: “Il tempo ha cominciato ad andare avanti lentamente. Quando la pallottola ha colpito la coppa, ho avvertito l’impatto in fondo alla gola. Ero sicuro che il proiettile mi avesse attraversato il cranio e che fossi morto. Mi sono reso conto del dolore che provavo e sono tornato in me, mi sono reso conto di essere vivo”.

L’uomo se l’è cavata con una lacerazione in gola, ma non ha imparato la lezione: ha già dichiarato che proverà a rifarlo.