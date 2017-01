David Bowie il testo scritto a mano all’asta per 50mila dollari

Sono tanti i cimeli delle celebrità e delle star di Hollywood, e non solo, che spesso vengono venduti all’asta e raggiungono cifre esorbitanti.

Il valore aumenta in modo vertiginoso quando le star non sono più in vita, come è accaduto ultimamente per John Lennon, questa volta tocca al compianto David Bowie ma in questo caso non si tratta di un disco ma di qualcosa di ancor più raro.

Il manoscritto originale del testo di “The Jean Genie”, oltre ad essere un testo scritto di suo pugno, il documento mette in risalto anche la calligrafia dell’artista davvero precisa e ben leggibile, nonostante si tratti di un appunto.

Il testo della canzone sarà messo all’asta online da Paddle8, famosa casa d’aste che stima un valore attorno ai 50mila dollari, per questo cimelio davvero imperdibile, ma soprattutto assolutamente unico, che capiterà delle mani del fortunato, e danaroso, acquirente.