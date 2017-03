David Bowie, la vedova Iman rifiuta ogni altra storia

By Redazione

La morte dell’artista David Bowie ha sconvolto milioni di fan in tutto il mondo e ovviamente anche i familiari, in particolar modo ha toccato in prima persona la moglie Iman.

Iman, sposata con Bowie dal 1992, è una modella e attrice di origini somale, legatissima al cantante, tragicamente scomparso all’età di 69 anni per una malattia mortale, si è ritrovata a convivere con se stessa senza nessuna speranza per il futuro.

Secondo le indiscrezioni rivelate dal magazine RadarOnline, Iman, che è ancora oggi una bellissima donna a 61 anni, non riesce ancora a darsi pace e non ha nessuna intenzione di intraprendere nessun rapporto con altri uomini, ne fare nuove conoscenze.

Secondo quanto riportato dal magazine infatti, per Iman David era l’amore della sua vita e pare non ci sarà mai interesse per nessun altro, nonostante la sua bellezza e le probabili avances che può ricevere l’ex modella somala.

Una fonte del magazine rivela: “Iman è bella anche oggi e sa che ci sono molti uomini ricchi e potenti che vorrebbero uscire con lei, ma tiene un profilo basso ed è molto titubante nel tuffarsi in una eventuale nuova storia d’amore”.

Difficile è anche per Lexi, la figlia di David e Iman, che è sempre stata fortemente legata alla figura paterna, vedere improvvisamente la madre con un altro uomo, dopo la scomparsa del padre, potrebbe essere davvero difficile da metabolizzare.