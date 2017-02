Dayane Mello, all’Isola è già “fuori” di seno

By Angela Sorrentino

Della già chiacchieratissima Isola dei Famosi è andata in onda solo la prima puntata, eppure già c’è stato il primo topless femminile e addirittura già si mormora di una liaison che sta sbocciando sotto le esotiche palme dell’Honduras.

Nel corso della prova evolutiva femminile, la bellissima Dayane Mello è stata protagonista di un piccolo incidente: correndo verso il mare per prendere l’acqua con la bocca, il costume striminzito le si è spostato e ha messo in mostra il seno.

Alessia Marcuzzi ha provato ad avvertire Dayane, ma il danno era stato fatto: sia il pubblico che i naufraghi non hanno potuto fare altro che ammirare le forme perfette della modella.

In un simpatico videoclip, sempre la modella ha poi dichiarato di essere attratta dall’inviato de L’isola, Stefano Bettarini, che ha sorriso maliziosamente alle affermazioni della donna.

Alessia Marcuzzi ha comunque riportato il suo inviato sulla retta via: in diretta lo ha infatti bacchettato di fare il bravo, sempre in maniera molto ironica. Alla conduttrice, si è aggiunta anche Vladimir Luxuria, la quale ha dichiarato a Bettarini che ha già dato, riferendosi ovviamente alla discussa esperienza al Grande Fratello di Stefano.

La bella naufraga pare inoltre essersi avvicinati, in questi primi giorni, al modello Simone Susinna: a confermare il tutto ci ha pensato Malena.

Vladimir ha inoltre chiesto al naufrago se fosse single e se tra lui e la modella stesse nascendo qualcosa. Il ragazzo ha confermato la sua situazione sentimentale ed ha sorriso alla domanda sulla Mello, specificando che ne riparleranno sicuramente.