Dayane Mello è già innamorata pazza di Stefano Bettarini

By Angela Sorrentino

Forse parlare d’amore dopo qualche giorno assieme a qualcuno potrà sembrare avventato, ma lei ne è più che sicura: è già amore quello che sente per il “suo” Stefano, e appena lui tornerà in Italia potranno viversi appieno quella che si preannuncia una bella e passionale relazione.

Dayane Mello, la prima naufraga eliminata dall’Isola dei Famosi, ospite nel salotto di Verissimo, a Silvia Toffanin infatti ammette che con l’inviato Stefano Bettarini: “E’ amore. Sono innamorata pazza di lui”.

“Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati”, racconta emozionata.

E aggiunge: “Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto”.

A suggello di questo amore, dall’Honduras Stefano manda un video messaggio a Dayane in cui dice: “Mi manchi e non poco”.

Quella tra Stefano e Dayane sembra una bellissima favola d’amore anche se alcuni maligni ritengono che non sia vera ma sia stata architettata dagli autori dell’Isola dei Famosi per accendere i riflettori sul programma che quest’anno, quanto ad ascolti, proprio non riesce a decollare.