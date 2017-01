Demi Lovato: un onore incontrare The Edge

Negli Stati Uniti, la marcia in favore delle donne ha avuto un successo veramente enorme, tantissime celebrità e vip dello spettacolo vi hanno partecipato.

Tra le tante anche la bellissima Demi Lovato che ha trovato anche il tempo di scattare una foto con il chitarrista degli U2, The Edge, lo scatto condiviso sul suo profilo ufficiale ha fatto il giro del web e i fan sono rimasti entusiasti.

“Today at the #womensmarch in LA introducing U2’s The Edge!! We stand in solidarity #WomensMarchLA#Womensrightsarehumanrights”, questo il messaggio che accompagna la foto immortalata con il chitarrista degli U2.

Oltre 1 milione e 300mila like, molti si congratulavano per il felice incontro e qualcuno addirittura azzardava che la presenza del grande The Edge potesse dare uno spunto, o per meglio dire “ispirazione” alla cantante.

Demi Lovato dopo aver passato alti e bassi durante la sua carriera e nella vita privata, sembra aver ritrovato la serenità e la grinta per sostenere, durante la manifestazione di Los Angeles, tutte le donne così come hanno fatto tante sue colleghe.