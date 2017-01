By Redazione

Demolizione record in Cina: 19 edifici in un colpo – video –

Un’incredibile demolizione record nella Cina centrale, nel giro di un attimo con oltre 5 tonnellate di esplosivo, vanno in pezzi ben 19 edifici.

Dunque 5 tonnellate di esplosivo e dieci secondi per una delle più grandi demolizioni di tutti i tempi, in questo caso in Cina hanno raggiunto un vero record, le strutture si trovavano a Wuhan nella provincia di Hubei.

Strutture di 12 piani demolite in modo perfetto perché, come sottolinea il South China Morning Post, c’è stato un controllo professionale degli effetti che si sarebbero potuti generare attorno al perimetro dell’esplosione, essendo avvenuta nel centro della città praticamente.

