Dennis Quaid rivela: ho lottato contro la tossicodipendenza

Per la prima volta una delle star di Hollywood, l’attore Dennis Quaid, ha rivelato alcuni particolari circa il suo passato “travagliato”.

Ombre oscure nella vita dell’attore, c’è stata infatti una dipendenza da droga, in particolar modo da cocaina erano la fine degli anni 80 quando aveva cominciato a farne uso, le rivelazioni riportate dal Mirror che confermano anche come l’attore ne abbia parlato per la prima volta.

Nella sua intervista al Times Dennis Quaid rivela: “La cocaina faceva parte del bilancio, ognuno lo faceva ovunque è stato divertente, poi è diventato divertente con problemi”, l’attore poi collega l’utilizzo della cocaina ai guadagni e la popolarità di allora:

“Essere dipendenti dalla cocaina è un modo per farti capire che stai facendo troppi soldi” poi “la visione”, Quaid infatti racconta di aver visto come il film della sua vita: “Ho avuto una di quelle esperienze di luce folgorante e mi sono visto morto, perdere tutto”.

Nel 1990 poi l’attore si è affidato ad una disintossicazione per un periodo di 30 giorni e per oltre dieci anni da allora non ha più toccato nulla, ne farmaci e neanche alcol, oggi la cocaina non ha più “fascino” rivela Quaid, roba passata.