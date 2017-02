Depeche Mode finalmente pronti al lancio di Spirit

By Angela Sorrentino

I fans hanno dovuto pazientare ben quattro anni, ma la loro attesa è stata ripagata alla grande: i Depeche Mode sono finalmente pronti a lanciare il loro album, “Spirit”, che sarà lanciato sul mercato discografico il prossimo 17 marzo.

Il loro nuovo album è stato anticipato dal singolo “Where’s the Revolution”, in rotazione radiofonica da settimane, ma il cui cd fisico (che contiene 4 remix) sarà pubblicato il 3 marzo.

Si tratta di un album dai toni molto politici, insoliti per la band. Del resto, Dave Gahan era stato chiaro, nell’unica intervista concessa sul disco: “è un lavoro sull’umanità … dobbiamo occuparci di quanto succede ma sembra che stiamo andando in un’altra direzione”.

Per questo album i Depeche Mode hanno scelto di affidarsi alla produzione di James Ford dei Simian Mobile Disco, che ha già lavorato con Florence & The Machine e gli Arctic Monkeys, interrompendo così la collaborazione con Ben Hiller, che ha lavorato con i Depeche Mode per 10 anni.

L’album uscirà anche in una versione deluxe, con un booklet di 28 pagine di foto e artwork esclusivi, 5 remix chiamati “Jungle Spirit Mixes”. In più ci sarà un doppio vinile con una speciale serigrafia di “Spirit” stampata sulla quarta facciata. Tutto l’artwork è stato realizzato dal fotografo e videomaker Anton Corbijn, che da decenni cura l’immagine della band.