Diego Armando Maradona ospite ad Amici 16

Diego Armando Maradona è stato ospite di Maria De Filippi nel serale di Amici 16.

Il famosissimo ex calciatore è ospite speciale della sfida fra i Bianchi e i Blu. Simona Ventura è il Quinto giudice.

Quando si parla della Tv di alto profilo, quella con la T maiuscola, si pensa agli eventi culturali come Amici 16.

Qui, fra un ospite e l’altro, si raccolgono e si raccontano anche ex calciatori come Diego Armando Maradona, tanto grande come giocatore quanto piccolo come uomo.

Maradona è stato il più grande giocatore di tutti i tempi? Ora c’è Messi, e c’è pure Ronaldo, per cui non sapremmo dire.

Ma certamente Maradona è stato il più grande fino a quando ha giocato, e ha insegnato l’arte del pallone a molti.

Grandissima classe, grande verve agonistica, senso del piazzamento e punto di riferimento di ogni squadra, il giocatore ha dato qualcosa in più al mondo del calcio, è stato un valore aggiunto.

Ma ha dato qualcosa in meno al mondo degli uomini, perché nella vita non è stato e non è certamente un esempio da seguire.

Gli possiamo attribuire un po’ di tutto: dall’essere cocainomane, alle frequentazioni con i boss della camorra, alle evasioni fiscali milionarie.

E giacché lui è un personaggio famosissimo, è stato ed è di pessimo esempio per una generazione di ragazzi.

Tuttavia è ancor oggi osannato, e così vanno le cose. Ora gira mezzo mondo dall’alto della sua notorietà e delle sue passate esperienze calcistiche.

Fino ad approdare a una trasmissione, Amici 16, che rappresenta la mediocrità della TV italiana. Maradona, la classe. Amici 16, la mediocrità del prodotto televisivo.

Ma noi, purtroppo, quotidianamente stiamo appresso all’una e all’altra cosa, dall’alto della nostra leggerezza, della nostra insostenibile leggerezza.

Maradona però era stato anche a trasmissioni italiane di indubbio spessore, come quella condotta da Fabio Fazio.

In quell’occasione, il calciatore aveva fatto con molta classe il gesto dell’ombrello al fisco italiano. E Fazio pure si era messo a ridere.

Quello stesso Fazio che guadagna la scandalosa cifra di un milione e ottocentomila euro l’anno, pagati fino all’ultimo centesimo dalla Rai, cioè da noi.

E non ne vuol sapere di diminuirsi lo stipendio, nonostante lo scandalo e le critiche che gli arrivano veramente da ogni dove. Giustamente.

Ma questo è il mondo: Maradona, Amici 16, Fabio Fazio. Se si guardasse meno la TV si scoprirebbe che a volte il mondo è molto migliore di quello che si vede sullo schermo.