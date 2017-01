Diletta Leotta: ciao Dubai torniamo a casa

By Redazione

Si torna a casa e le feste sono veramente finite per tutti, anche la bella cronista Diletta Leotta torna a casa e condivide un ultimo scatto sul suo profilo social ufficiale.

Diletta infatti ha pubblicato poche ore fa un ultimo scatto da quel di Dubai con un saluto perché “si torna a casa”, in pochissimo tempo tantissime interazioni, circa 70mila like e oltre 400 commenti, ma Milano è vicina come ricorda lei stessa:

“Bye bye Dubai 👋 #sitornaacasa #milano”, splendida come sempre Diletta Leotta ha stuzzicato i fan con un bellissimo vestito giallo seduta con tanto di panorama alle spalle mozzafiato, così come il suo fisico che ovviamente fa stropicciare gli occhi ai fan.

Bye bye Dubai 👋 #sitornaacasa #milano A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Jan 9, 2017 at 3:09am PST

Tanti commenti, tanti apprezzamenti, qualcuno ovviamente va controcorrente, ma la cronista e presentatrice televisiva attira sempre l’attenzione ed è veramente molto amata dai telespettatori, basta contare il numero di follower e soprattutto i tantissimi complimenti ricevuti.