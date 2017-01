Diletta Leotta: io la giornata la comincio con la boxe

Si è messa alle spalle ormai la brutta esperienza con gli hacker che carpirono le sue foto e i video privati, per condividerli poi in rete, Diletta Leotta è tornata alla vita e al lavoro di tutti i giorni.

La giornalista, più ammirata della rete, è sempre in forma e questa volta mostra ai suoi fan come è solita “fare colazione”, all’inizio della giornata qual è la cosa migliore? Non ci crederete ma per Diletta è tirare colpi di boxe.

Infilati i guantoni, Diletta tira qualche colpo di boxe e scrive: “Il modo migliore per cominciare la giornata #boxe #training @paolozottatrainer”, insomma per chi pensa che lei sia una giornalista, bella si ma fragile, deve ricredersi perché la Leotta è una davvero tosta.

Tantissimi i commenti estasiati dei fan che ammirano non solo la sua grinta ma, ovviamente, la sua bellezza e il suo fisico pressochè perfetto, poi ovviamente oltre ai commenti divertiti dei fan e dei follower in generale arriva naturalmente il commento sulla sua palese bellezza con un “Quanto sei gnocca???”.