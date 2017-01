Diletta Leotta: tra nuove foto pubblicate e attacchi hacker

Una nuova disavventura per la procace giornalista o solamente un fake creato ad arte per cercare nuovamente di minarne la reputazione: questa la domanda che circola insistentemente in queste ore circa delle nuove foto di Diletta Leotta, che hanno fatto la loro comparsa in ree dopo quanto accaduto diverse settimane fa.

Secondo quanto riportato da Blitz, sarebbero infatti apparse su Twitter delle nuove foto osè della Leotta che starebbero già circolando insistentemente sul web.

Vari utenti che sono venuti in possesso di queste immagini le hanno etichettato come false, ma non c’è la sicurezza al 100%: che si tratti di un nuovo attacco hacker, dopo quello delle scorse settimane, quando alla giornalista fu violato il cellulare e furono rubati diversi scatti, anche in pose osé, e poi immessi nella rete.

Solo qualche giorno fa ad un giornale di gossip la Leotta parlò nuovamente delle sue foto pubblicate sul web: “Ero a casa, da sola. Da cosa ho capito che la situazione era grave? Dal mio telefonino. Non la smetteva di squillare: chiamate, messaggi, WhatsApp, videochiamate… Non ho pianto. Ho tirato fuori una forza che non credevo di avere. Ma dopo tre giorni sì, ho ceduto…”.