Domenica Live: ennesimo pomeriggio di furenti litigi

By Angela Sorrentino

Se, come di consueto, Barbara D’Urso, nel suo contenitore domenicale Domenica Live, accoglie storie di ogni sorta, dalla cronaca nera fino al gossip, anche stavolta non sono mancati neppure furenti litigi, con toni molto accesi e accuse reciproche tra i vari ospiti in studio.

Il primo scontro si è consumato tra le due opinioniste Giulia De Lellis e Karina Cascella. Il motivo della diatriba questa volta è stata la giornalista sportiva Diletta Liotta, che ha recentemente partecipato come ospite alla 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017.

L’ex compagna di Salvatore Angelucci, nel giudicare il vestito della Liotta, ha svelato di non trovare appropriata la presenza della giornalista sul prestigioso palco del Teatro Ariston della piccola cittadina ligure.

Giulia, dal canto suo, ha immediatamente replicato in questo modo: “Ma tu chi sei per dire questo?”.

Giulia e Karina non riescono proprio ad andare d’accordo, non perdono infatti occasione per scontrarsi e manifestare la loro reciproca antipatia.

Nel mirino delle critiche ci è finita anche Dayane Mello, la modella brasiliana che ha fatto scalpore sia sul red carpet di Venezia per lo spacco vertiginoso che a L’isola dei famosi per il vestito troppo trasparente.

All’epoca Karina Cascella aveva duramente criticato la modella, e Dayane in puntata a Domenica Live ha ricordato il tutto, affermando che se una ragazza è bella fa bene a mostrare il suo fisico.

Naturalmente la Cascella non poteva tacere dinanzi a tale accuse e ha replicato, infuocando nuovamente gli animi anche di Giulia De Lellis, la quale ha urlato offese contro Karina Cascella.

In questa circostanza, a raffreddare gli animi è intervenuta Lory Del Santo, la quale ha invitato la bellissima modella brasiliana a prendere le cose in modo un po’ più leggero e con maggiore ironia.