Don Matteo 11 notizie e anticipazioni sulla messa in onda

Don Matteo 11, la serie tv in onda dal 2000, è molto attesa dai telespettatori. A breve ritornerà la fiction che ha riscosso molto successo con protagonista sempre Terence Hill nei panni di Don Matteo, Nino Frassica, Flavio Insinna e il resto del cast. Purtroppo dovremo aspettare ancora un po’ ma già si vocifera che sarà una serie tutta nuova e ricca di colpi di scena.

Il luogo che darà vita alla fiction sarà sempre Spoleto, città confermata per la terza stagione di seguito. Ovviamente ne gioverà anche la città che ha segnato un aumento del 35% di turisti in più. Le riprese inizieranno a maggio e per almeno 12 settimane è previsto il piano di lavorazione.

Don Matteo 11: novità sulla serie tv

Molto probabilmente vedremo in tv Don Matteo 11 intorno a gennaio 2018. Forse non ci sarà in questa nuova stagione Simone Montedoro che interpreta il Capitano Giulio Tommasi: con molta probabilità al suo posto vi sarà una donna. Dato che non sono iniziate neanche le riprese, si sa poco e niente su Don Matteo ma sicuramente non mancheranno novità esilaranti e nuove vicende che coinvolgeranno Don Matteo e il resto della compagnia.