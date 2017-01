Don Mazzi perdona Fabrizio Corona e cerca nuovo contatto

A quanto pare Don Antonio Mazzi, da buon religioso, ha colto appieno il vero senso del Natale appena trascorso, che è soprattutto perdono e carità cristiana e così, dopo aver attaccato duramente Fabrizio Corona, reo di averlo preso in giro, gli porge nuovamente una mano.

Dopo il secondo arresto di ottobre, il sacerdote che lo aveva accolto nella sua comunità Exodus di Milano, si era scagliato contro Corona e lo aveva accusato di averlo preso soltanto in giro: “Corona caro, prima di tutto non venire da me perché sono troppo buono e mi hai fregato. Più che pentito per averlo accolto, mi sono arrabbiato. Mi pare di essere stato imbrogliato. Forse peccando di superbia ero convinto che non avesse voglia di fregarmi e invece…”, aveva detto don Mazzi a Rtl 102.5.

Il sacerdote ora ci ha ripensato: “Vorrei che Corona mi richiamasse”, ha detto durante il programma “Parliamone Sabato” condotto da Paola Perego, lanciando un appello al re dei paparazzi.

“Mi rompe perché Fabrizio Corona non è solo quello che vediamo. Mi dispiace, dopo l’ultima litigata non ci siamo più sentiti. Io sono ancora convinto che possiamo riprendere un discorso che abbiamo cominciato. Vorrei almeno incontrarlo”, ha continuato.

In ogni caso l’ex re dei paparazzi è ora in carcere e questo sarà un discorso da riaffrontare in seguito, dato che per ora non ci sono molte speranze che venga rimesso in libertà.