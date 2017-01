Dwayne Johnson: Un saluto col dito medio a Kevin Hart

Attore ma anche wrestler, Dwayne Johnson non smette mai di essere sotto allenamento passando ore e ore in palestra.

Nelle ultime ore ha trovato anche il tempo di salutare, in modo molto singolare per la verità, il suo amico e collega Kevin Hart definendolo grazie al suo aiuto in allenamento è passato da 145lb a 150lb, così scrive scherzosamente The Rock.

“We’re doing that manly thing again today that involves focus, sweat, intensity, well timed artistic cussing and callouses. Middle finger salute of gratitude to my boy @gunnarfitness for bringing in my 145lb & 150lb dumbbells for me to throw around… also, affectionately known as my Kevin Harts. #HumbleHungry #HardestWorkersInTheRoom”

I fan hanno apprezzato questa dedizione al duro lavoro in palestra, l’attore ha ricevuto quasi un milione di like e oltre 7mila commenti, ognuno dice la sua ma The Rock è sempre venerato anche, e soprattutto, al di fuori dell’ambito dello spettacolo.