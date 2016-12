Dylan Qs1, le cuffie wireless stereo con microfono Bluetooth 4.0

Dylan Qs, le cuffie wireless stereo con microfono Bluetooth 4.0

Di cuffie ne troviamo in giro di tutte le dimensioni, tutte le qualità e tutti i tipi, ma le cuffie Dylan QS1 probabilmente hanno una marcia in più. A dire il vero non hanno una linea propriamente snella. Sembrano più quelle cuffie vecchio tipo da centralino telefonico o da radioamatore, tuttavia evidentemente l’apparenza inganna perché i contenuti e la qualità smentiscono l’estetica.

Dylan Qs, che cosa contiene la scatola

Ma, nonostante la linea piuttosto goffa delle cuffie in sé, il packaging è magnifico, uno dei migliori che è dato di vedere per questo tipo di prodotti. All’apertura della confezione troviamo subito l’oggetto più evidente e voluminoso, una custodia piuttosto rigida di colore nero, estremamente elegante; somiglia a un borsello maschile di un certo livello. La custodia si presta molto bene per portare le cuffie dove vogliamo in maniera comoda e in tutta sicurezza, senza tema di danneggiamenti.

Troviamo poi un manuale che però non è tradotto in lingua italiana, è rigidamente in inglese. Tuttavia le figure e le varie dimostrazioni sono ben fatte e dettagliate. D’altro canto si tratta di cuffie e non c’è nulla di particolarmente complicato da capire.

A parte c’è un piccolo sacchetto di plastica in cui troviamo tutta la cavetteria necessaria e alcuni adattatori, vale a dire: un adattatore audio jack per microfono; un adattatore connettore audio jack da 3.5 a 6.5; un cavo USB per ricaricare le cuffie e connettere al PC; un cavo ausiliario per connettere le cuffie allo smartphone da 3.5 mm. Dulcis in fundo, dentro un astuccio ci sono finalmente le cuffie.

Come funzionano le Dylan Qs1

Le cuffie Dylan QS1 possono essere usate in due modalità diverse:

si possono collegare col cavo ausiliario a qualsivoglia fonte sonora, tipo radio, stereo, PC, DVD, smartphone, e chi più ne ha più ne metta;

si possono usare nella modalità wireless, senza fili, tramite la tecnologia Bluetooth oppure con tecnologia NFC, per mezzo della quale è sufficiente avvicinare le cuffie allo smartphone.

Ma questo prodotto è dotato anche di un buon microfono; sembra una banalità, ma è una cosa importante, perché ci si collega al telefono anche quando si sta ascoltando musica.

Le Dylan QS1, inoltre, hanno la modalità di soppressione del rumore, ANC, un filtro particolarmente efficiente da attivarsi tramite un tasto. Questa modalità permette un isolamento quasi totale dall’ambiente esterno, a scapito però di un leggero degrado della qualità dell’audio.

Le cuffie ovviamente si possono regolare in maniera da adattarle perfettamente ai padiglioni auricolari.

Dylan QS1, qualità del suono

L’audio è realmente notevole, e non ha nulla da invidiare a cuffie di marche ben più blasonate. Come detto, pure la qualità del microfono è di un certo livello, anche se ovviamente per certi usi non ci vuole certo un microfono ad alta fedeltà.

Cuffie Dylan QS1, batteria e prezzo

L’autonomia della batteria arriva al massimo a circa 20 ore, che diventano 8 con la funzione ANC attivata. Nella parte bassa della cuffia c’è una porta Usb per la ricarica col PC o con lo smartphone.

Offertissima proposta per i lettori :Dylan QS1 Cuffie Wireless Stereo con Microfono

Il rapporto prezzo qualità è davvero eccellente. Le cuffie si trovano su Amazon a 69,99 euro.