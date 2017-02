E Angelina Jolie si cucina tarantole per pranzo

Dopo aver ufficialmente rotto il silenzio per la prima volta dopo la separazione dal suo ex marito Brad Pitt, Angelina Jolie ha parlato attraverso i microfoni della BBC.

L’attrice si trovava in Cambogia anche per presentare il suo ultimo lavoro, ma come tutti i turisti spesso quando si va in un nuovo Paese si è soliti provare anche le usanze, anche culinarie, del posto e così ha fatto anche Angelina.

Dopo un’intervista esclusiva rilasciata alla BBC, nella quale peraltro ha mostrato il suo dispiacere fino alle lacrime, per la dolorosa separazione da Brad Pitt, Angelina ha pensato bene, durante una pausa, di cucinare un piatto tipico locale.

Seguendo i consigli locale, l’attrice si è cucinata in padella dei ragni, precisamente delle tarantole fritte e le ha condivise con il figlio Maddox, nel video mostrato dalla BBC si vede Angelina che si cucina le tarantole in padella e chiede al figlio: “Vuoi condividere qualche ragno con me?”.

Insomma Paese che vai usanza che trovi, ma certo che Angelina ha davvero un bello stomaco o forse il ragno è davvero appetitoso?

