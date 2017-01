E’ morto Eugene Cernan, l’ultimo uomo che ha passeggiato sulla Luna

Eugene “Gene” A. Cernan, l’ultimo uomo che ha vissuto l’emozione di passeggiare sulla Luna è morto. Aveva 82 anni.

Il triste annuncio è stato fatto dalla NASA con un tweet.

Cernan nello spazio aveva trascorso 566 ore, 73 di queste le ha trascorse sulla superficie lunare a circa 400mila chilometri di distanza dalla Terra.

Con Gemini la sua prima missione: era il 3 giugno 1966. In quella occasione Eugene diventò il terzo uomo, dopo il russo Alexeij Leonov e l’americano Edward White, a fare una insolita “passeggiata spaziale”.

L’ultima missione, e camminata sulla Luna, nel 1972 al comando della missione Apollo 17.

Fra queste imprese c’è stata la missione Apollo 10 che lo ha visto con Thomas P. Stafford nel lancio preparatorio per lo sbarco.

Fu poi comandante dell’Apollo 17, nel 1972, nell’ultima missione lunare.

Nel 1999 pubblicò il libro ”The last man on the moon”, in cui descrisse le sue esperienze fuori e dentro l’astronave.

Il libro poi è stato trasformato in uno straordinario documentario in cui si scopre un Gene Cernan molto spericolato come pilota.

Non a caso fu il secondo astronauta americano a fluttuare nello Spazio collegato con un cavo alla sua capsula spaziale.

Cernan è morto lunedì 16 gennaio a Houston, in Texas dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a interrompere gli innumerevoli cicli di conferenze e dibattiti nei quali raccontava la sua storia agli appassionati di voli spaziali.

Con la morte di Gene Cernan, degli astronauti che hanno camminato sulla Luna ne restano in vita sei di dodici.

Il primo uomo a toccare il suolo lunare fu Neil Armostrong ed è morto nell’agosto del 2012.

Il secondo, Buzz Aldrin, è vivo e compirà 87 anni il prossimo 20 gennaio.

Gli altri cinque astronauti ancora in vita sono Alan Bean (84), David Scott (84), John W. Young (86), Charles Duke (81) e Harrison Schmitt (81).