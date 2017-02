Ed Sheeran a sorpresa va a vedere una partita della ragazza

Un’improvvisata che ha lasciato di stucco la sua fidanzata, Ed Sheeran ha infatti pensato bene di fare una visita a sorpresa durante la partita di hockey della sua ragazza.

Il cantante infatti si è recato a Chelmsford per vedere la sua Cherry Seaborn impegnata in una partita di hockey, nel Wimbledon Hockey Club, come una normale persona Ed si è messo a bordo campo a fare il tifo per la sua fidanzata.

Il campo era quello del Chelmsford Hockey Club, che ha risposto con dei ringraziamenti alla presenza del cantante, con un tweet ufficiale: “Grazie ad Ed Sheeran per aver reso un giorno speciale quello di molti dei nostri giocatori più giovani”.

Ed Sheeran poi si è trattenuto sugli spalti scattando alcuni selfie con i fan, come tanti hanno riportato il cantante sembrava un ragazzo normale come tanti altri seduto a guardare la partita senza nessun tipo di atteggiamento da star.

Foto@Chelmsford Hockey Club