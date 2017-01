Ed Sheeran inizia il nuovo anno lanciando due singoli

Per i suoi tantissimi fans sparsi in tutto il mondo, quale modo migliore per iniziare il nuovo anno che non due suoi nuovi singoli, lanciati assolutamente a sorpresa, e che fanno ben sperare per un prossimo album in arrivo?

Ed Sheeran ha sorpreso i suoi ammiratori non con uno, ma con due pezzi nuovi: i singoli si intitolano Shape of You e Castle on the Hill e sono disponibili disponibili, simultaneamente, su etichetta Asylum Records su iTunes, Spotify e Apple Music.

“Visto che sono stato assente per un po’, ecco qui due singoli al posto di uno” ha annunciato, spiazzando nuovamente tutti.

“Prenderò una pausa dal telefono, dalle email e dai social network per un po’ – aveva scritto nell’ultimo post pubblicato nel 2015 – gli ultimi cinque anni sono stati magnifici, ma a un certo punto ho scoperto di aver guardato il mondo attraverso uno schermo, e non coi miei occhi. Il terzo album è in arrivo ed è la cosa migliore che abbia fatto fino ad ora. Ci vediamo il prossimo autunno, e grazie per essere stati incredibili.”

“Castle on the hill”, scritta da Ed e Benny Blanco, che ne ha curato anche la produzione, rimanda ai suoi primi anni di vita a Framingham, Suffolk: il ritmo trascinante e i potenti riff di chitarra si uniscono per creare un altro inno da stadio.

“Shape of you”, scritto da Ed, Johnny Mcdaid e Steve Mac è invece un’estensione di quel tipico suono per il quale Ed è diventato famoso in tutto il mondo e che gli ha permesso di distinguersi tra gli artisti della sua generazione.

E Sheeran è tornato pieno di progetti. Concerti? «Credo proprio di sì», chiosa ai giornalisti.