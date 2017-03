Ed Sheeran rivela: Quattro mesi chiuso dentro casa

La popstar internazionale Ed Sheeran ha rivelato alcuni aspetti particolari del suo successo durante un’intervista a The Sun.

Il famoso cantautore britanni ha parlato del suo successo improvviso e di come questo lo abbia costretto da un giorno all’altro a passare buona parte del suo tempo chiuso in casa senza poter uscire, rivela: “Io e la mia ragazza siamo stati in casa per quattro mesi, dovevo ordinare il cibo e guardare film, non potevo uscire neanche per prendere un po’ di latte”.

Sheeran ha sempre confermato la sua voglia di essere una persona qualunque tra la gente: “Ho sempre voluto mantenere la normalità, essere in grado di andare in un pub ad esempio. Ad un certo punto non potendo uscire di casa, ho cominciato ad ordinare cibo da asporto e ho messo su un sacco di peso, ero in casa dalla mattina alla sera tutti i giorni”.

Dopo il grande successo scoppiato all’improvviso, verso la fine del 2015, la popstar ha praticamente ufficializzato con un annuncio il suo esilio volontario riferendo che voleva prendersi un po’ di tempo per rilassarsi e magari viaggiare per vedere il mondo.

Intanto viene fuori anche qualche piccolo particolare sulla sua fidanzata, Cherry Seaborn, che però preferisce sempre restare in disparte e non sotto i riflettori: “Lei ha lavorato presso Wall Street, poi ha ottenuto il trasferimento per Londra nello stesso ufficio mio, abbiamo trascorso ogni giorno insieme e quando io per lavoro sono andato in Giappone è stata l’unica volta che sono stato lontano da lei”.