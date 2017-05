Elenoire Casalegno, a Verissimo ha raccontato le sue pene d’amore

Brava showgirl, dalla lunga gavetta per cercare di ritagliarsi un suo posticino nel dorato mondo dello spettacolo, e ex partecipante della prima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha mostrato il suo piglio deciso ma anche la sua lealtà Elenoire Casalegno sta vivendo un periodo molto difficile, in campo sentimentale, avendo appena annunciato la fine del suo matrimonio.

Nonostante le indiscrezioni sulla fine della relazione col marito Sebastiano Lombardi risalgano a molti mesi fa, la conferma ufficiale della diretta interessata è arrivata pochi giorni fa su ‘Instagram’.

La Casalegno non avrebbe voluto mettere in piazza in questo modo i suoi sentimenti ma, essendo un personaggio pubblico e dati i numerosi gossip che si stavano diffondendo, ha dovuto farlo quasi per forza.

“Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”, così ha fatto sapere la showgirl ai microfoni di Verissimo, confessandosi alla padrona di casa Silvia Toffanin.

Elenoire non vuole però svelare pubblicamente il motivo che ha portato lei e Sebastiano alla rottura: “La verità non sta in superficie”, spiega, ammettendo che le cause dell’allontanamento resteranno sempre private.

La bionda ex protagonista del GF Vip ha poi spiegato che la loro crisi era iniziata prima del suo ingresso nella Casa. Nella sua lunga permanenza nel reality show infatti aveva raramente citato il nome del marito, non solo per scelta personale, trattandosi pur sempre del direttore di una rete Mediaset.

La savonese ha spiegato che per tanti mesi ha preferito il silenzio: ‘Uscivo di casa sempre con il sorriso sulle labbra’. La quarantenne ha riferito di aver sofferto molto nonostante in tanti pensino che sia una donna forte. ‘Il rispetto verso mio marito ci sarà sempre. Io non credo che ci sia stato un errore di valutazione’.

Infine, la donna, emozionatissima, a cuore aperto, ha rivelato: “Ho amato moltissimo mio marito al punto di volerlo sposare. Mi auguro che nonostante sia finita così tra noi ci sia sempre serenità e rispetto, perché non si può cancellare quello che c’è stato”.

E mentre lei sembra appena essere uscita dal momento più complicato della sua vita, lui è stato immortalato in compagnia di una giovane fanciulla: si tratta della velina bionda Irene Cioni.