Elenoire Casalegno: i risultati di una Notte da Leoni

Pensavate che quello che succede nella trilogia del famoso film cult “Una notte da leoni” sia solo immaginazione? Evidentemente vi sbagliavate, basta guardare cosa è successo, stando a quanto racconta lei stessa, alla bellissima Elenoire Casalegno.

La bellissima conduttrice e modella ha infatti condiviso uno scatto, peraltro molto sensuale, sul suo profilo ufficiale Instagram e scrive:

“Ecco il risultato dopo “Una Notte da Leoni” in compagnia di @samanthadegrenet Poche ore prima della sua partenza (05:30).

Amica mia, in questo momento sei in viaggio verso una nuova, esilarante avventura. Non sarà facile, non mancheranno i momenti di sconforto, ma stai per vivere un’esperienza unica, irripetibile. Un’opportunità per metterti alla prova, per superare i limiti, per conoscere alcuni lati del tuo carattere a te sconosciuti.

Vivi questo momento con consapevolezza, fino in fondo, penetrando ogni tua emozione. Sorridi, e permetti ad ognuno di noi, di entrare nel tuo piccolo, grande universo.

P.S. Come vedi, al risveglio, nessun tatuaggio tribale in faccia! Ti aspetto, torna…il più tardi possibile! #samyisola #elenoire #casalegno #instagram #instaday #choosethebestfucktherest #instafool”.

I fan hanno davvero gradito, anche se a dire il vero erano più presi dallo “scatto” di Elenoire che dal racconto.

foto@Instagram