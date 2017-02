Eleonora Giorgi, da giovane dipendente dall’eroina

Una puntata di Domenica Live, quella andata in onda ieri, veramente emozionante e ricca di colpi di scena: dopo il racconto di Francesca de Andrè che ha accusato il padre di essere un uomo violento e di aver picchiato selvaggiamente la sorella, anche l’attrice Eleonora Giorgi ha fatto delle rivelazioni shock sul suo passato.

La 64 enne ha rivelate a Barbara D’Urso alcuni avvenimenti indelebili del suo passato, che le hanno segnato la vita per sempre.

“La mia vita ha avuto impatti di visibilità enormi ed è stata raccontata da tutti. Allora ho scritto un libro e non potevo astenermi da quello che era negativo di me”, ha precisato subito.

Nel passato della Giorgi, oltre il successo, c’è infatti anche l’eroina. “Ne sono diventata schiava dell’eroina a 25 anni. Allora la droga era un problema molto grosso, oggi i ragazzi sono più consapevoli. In quegli anni dilagava, anche tra i ragazzi sul set. La cosa che a me fece provarla, dopo averla rifiutata in tutti i modi, fu il fatto che era diventata un’abitudine per tantissime persone attorno a me”.

“Per 10 mesi, ero come spenta. Tornai da mio padre. In quel periodo, un’amica mi presentò Angelo Rizzoli, io non avevo voglia di andare da nessuna parte, non volevo niente, e poi scattò tra noi un dialogo insospettato”, aggiunge la Giorgi, raccontando dell’incontro che le cambiò la vita.

Fu infatti proprio Rizzoli ad aiutarla a liberarsi dalla dipendenza: “Da quel momento non ci siamo più lasciati. Io sono tornata a casa a prendere le mie cose, sono andata a vivere con lui a Milano. Lui mi ha chiesto di vivere o basta. Io ho detto basta. Sono andata via cinque mesi, lui è venuto da me. Dopo due anni è nato Andrea”.

Dopo la fine del primo matrimonio, la Gigli intreccia una lunga relazione con Massimo Ciavarro, che durerà 11 anni. Dal loro amore nascerà il figlio Paolo.