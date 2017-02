Elisabetta Canalis si spoglia per protesta contro le pellicce

Moglie e mamma felice, Elisabetta Canalis è anche una brava e bellissima showgirl, che non si tira mai indietro per le cause che decide di sposare, e così ha accettato di mettersi letteralmente a nudo, nell’ambito della lotta contro l’uso delle pellicce.

L’ex velina, da anni sostenitrice della Peta e fervente animalista, ha rivolto un appello al neo direttore di Vogue Italia, chiedendo a Emanuele Farneti che una delle sue prime decisioni sia quella di mettere al bando le pellicce dal magazine che dirige al posto di Franca Sozzani.

Una lettera aperta, la sua, accompagnata da uno scatto inequivocabile in cui la Canalis appare nuda con lo slogan “I’d Rather Go Naked Than Wear Fur”.

“Ogni giacca in pelliccia o taglio di pelliccia sono stati presi da un essere vivente terrorizzato che è stato catturato in natura o che ha vissuto una vita di miserie rinchiuso in una spoglia gabbia di metallo prima di essere affogato, folgorato, avvelenato o spellato vivo. Io, così come tanti dei vostri lettori, desidero vedere ‘Vogue’ muovere un passo verso un futuro compassionevole per la moda, impegnandosi a non promuovere la pelliccia sulle sue pagine”, scrive.

“Essendo un’avida lettrice di Vogue – scrive ancora Elisabetta- e avendo avuto il piacere di stabilire un rapporto di lavoro con voi, le sto scrivendo per chiedere a ‘Vogue Italia’ di seguire l’esempio di ‘Vogue Uk’ e di altre testate di moda, adottando una politica contro l’uso della pelliccia. Hugo Boss e Giorgio Armani sono solo due delle molte case di moda di lusso che hanno bandito l’uso delle pellicce”.

Già nel 2011 Elisabetta Canalis aveva aderito ad una campagna della Peta e, al grido di “Meglio nude che in pelliccia”, aveva denunciato il modo in cui vengono trattati gli animali utilizzati per produrre le pellicce che si vedono spesso sui giornali di moda e sulle passerelle.