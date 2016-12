Elisabetta Gregoraci si concede un viaggio di preghiera a Medjugorje

Mentre la maggior parte dei vip nostrani ha passato le vacanze natalizie in località esclusive, tra mete esotiche e soggiorni sulla neve, Elisabetta Gregoraci ha scelto di andare controcorrente, e di concedersi un viaggio spirituale, in una delle mete di preghiera più note al mondo.

La conduttrice, moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, si è concessa un viaggio a Medjugorje con la sorella Marzia, condividendo l’esperienza sul suo profilo social.

“All’inizio pensavo di tenere per me questo mio viaggio così intimo, così speciale, poi invece ho cambiato idea e l’ho fatto perché sentendo tutte le cose che accadono sento molta paura per tutti noi” ha scritto la Gregoraci sotto ad una foto che la ritrae e in preghiera nel luogo sacro: “Questo mio viaggio mi ha riempito il cuore di gioia ..allora mi sento di dire pregate e amate .. perché il bene vince sempre sul male”.

Tanti i messaggi arrivati sui social, dove vanta più di 500 mila followers, tra chi applaude per le belle parole e chi immancabilmente critica la scelta di ‘ostentare’ un momento tanto privato.

Ad attendere il suo ritorno a casa, il marito Flavio Briatore e il loro primogenito di 6 anni Nathan Falco.