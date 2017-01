Elizabeth Hurley bikini mozzafiato a 51 anni

By Redazione

Attrice, produttrice, stilista e modella la bellissima Elizabeth Hurley ha già dimostrato come sia possibile avere un fisico perfetto a dispetto degli anni che avanzano.

L’attrice e modella infatti già in precedenza aveva condiviso diversi scatti dove era ben evidente la sua forma fisica praticamente perfetta, ma proprio negli ultimi giorni ha voluto ribadirlo con uno scatto che ha fatto la felicità dei fan.

Elizabeth infatti ha condiviso sul suo profilo ufficiale una foto in bikini mostrando un fisico mozzafiato, a 51 anni è certamente difficile ipotizzare una forma strepitosa come la sua anche in attrici e modelle molto più giovani.

Life is short, buy the bikini @elizabethhurleybeach #crystalbikini #handembroidered pic by @damianhurley1 😘😘😘 A photo posted by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jan 26, 2017 at 10:38am PST

Lo scatto è accompagnato da una frase a metà tra lo scherzo e una massima: “La vita è breve, compra un bikini”, ovviamente i commenti non sono mancati ma molti sono concordi nell’affermare: “Elizabeth Hurley la più bella donna di sempre”.