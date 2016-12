Ellen Pompeo terzo figlio a sorpresa su Instagram

By Redazione

Lei è conosciuta soprattutto per la fortunata serie tv Grey’s Anatomy, stiamo parlando di Ellen Pompeo, l’attrice ha annunciato a sorpresa il suo terzo figlio.

Sposata con Chris Ivery, Ellen ha già due figli ma il terzo, per tutti i fan, è stato una sorpresa inaspettata a dispetto di tutti, l’attrice lo ha annunciato direttamente condividendo uno scatto sul suo profilo ufficiale Instagram.

L’attrice ha infatti pubblicato uno scatto con papà Chris e il nuovo arrivato con tanto di didascalia: “Ho un nuovo ragazzo (sic)” scatenando l’incredibile entusiasmo, ma anche lo stupore, per la notizia sotto certi aspetti inattesa.

Intanto l’altra figlia Stella pare abbia già in mente di seguire le orme della madre, in Grey’s Anatomy, sognando di diventare un medico, tutte e due le figlie dell’attrice sono comunque entusiaste del nuovo arrivato in famiglia.

Il portavoce dell’attrice ha sottolineato come in famiglia stia andando tutto bene e abbiano accolto alla grande il nuovo fratellino.