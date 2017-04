Elton John in terapia intensiva per una rara infezione

La popstar britannica Elton John ha cancellato tutti i suoi prossimi concerti per una rara infezione che ha rischiato di farlo morire.

Dopo aver festeggiato i suoi 70 anni proprio recentemente, Elton John ha contratto un’infezione, pare, durante il suo tour in Sud America e secondo quanto riferito dalle fonti avrebbe trascorso almeno due giorni in terapia intensiva al suo ritorno nel Regno Unito.

Attualmente la popstar è tornata a casa ma ha dovuto cancellare tutta una serie di concerti, compreso la performance al Caesars Palace in quel di Las Vegas per i mesi di aprile e maggio così come anche il suo concerto in Bakersfield.

Elton John è a casa e suoi portavoce hanno riferito: “Siamo spiacenti di informarvi che per ragioni mediche, Elton John si trova costretto ad annullare il suo intero programma di concerti del periodo di aprile e maggio”.

“Durante il suo ultimo tour in Sud America, Elton ha contratto un’infezione batterica dannosa e rara, durante il suo volo di ritorno da Santiago si è ammalato gravemente e al suo ritorno nel Regno Unito è stato ricoverato in terapia intensiva in ospedale dove ha subito un trattamento per l’infezione contratta. Le infezioni di questo tipo sono rare e potenzialmente mortali”.