Elton John spegne le sue prime 70 candeline

Sir Elton Hercules John, nome d’arte di Reginald Kenneth Dwight, compie 70 anni: un compleanno importante, da festeggiare assieme ad amici e parenti, per colui che è una vera e propria icona della bella musica nel mondo.

300 milioni di copie vendute, di record di permanenza in vetta alle classifiche, ha ottenuto i premi più importanti dal Grammy, al Tony, al Kennedy Center Honors fino all’Oscar nel 1995 per «Can You Feel The Love Tonight», tema principale del film «Il Re Leone», scritto con Tim Rice: poliedrico e inarrestabile, ha alle spalle una carriera lunga oltre mezzo secolo e costellata solo da incredibili successi.

Compositore, cantautore e musicista ha tenuto più di 3500 concerti in oltre 80 stati e raggiunto 58 volte la testa della classifica di Billboard.

Fa parte dal 1994 della Rock and Roll Hall of Fame e, nel 1998, è stato nominato Cavaliere dalla Regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica e alla cultura inglese, mentre l’anno prima, è stato accolto come membro onorario dalla Royal Academy of Music di Londra.

Suo il singolo più commercializzato della Storia della musica, l’indimenticata Candle in the Wind 1997/Something About the Way You Look Tonight che riuscì a vendere oltre 40 milioni di copie.

Nella sua vita è stato un’icona dell’eccesso e una star del Glam, ha rischiato di morire per le sue cattive abitudini ed è diventato un simbolo della lotta all’Aids, la difesa dei diritti degli omosessuali – dal 2014 è sposato con David Furnish, suo compagno dal 1993 – ha sconfitto la bulimia e la nevrosi delle spese pazze.

Una leggenda indiscussa della cultura pop e del rock contemporaneo: grazie alla cui conoscenza e al campionamento della sua musica, molti artisti emergenti hanno potuto raggiungere il successo.