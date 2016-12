By Redazione

Elvis Presley: Era suo il cameo in – Mamma ho perso l’aereo...

Sono passati 26 anni dall’uscita nei cinema della pellicola che lanciò nel mondo delle star di Hollywood il piccolo Macaulay Culkin: Mamma ho perso l’aereo.

Da tanti anni però si continua a parlare di questo film per un particolare davvero singolare, secondo alcuni infatti alla pellicola partecipò per un brevissimo cameo di pochi secondi il grandissimo Elvis Presley che avrebbe voluto dare un saluto al pubblico in modo molto particolare.

Ovviamente il film Mamma ho perso l’aereo è del 1990 mentre il re del rock è deceduto nel 1977, per tanti anni si è smentita questa teoria ma in realtà i sostenitori di questa teoria sono sicuri e il confronto tra le immagini del film e di un Elvis Presley nel film western “Un uomo chiamato Charro” sosterrebbero tale teoria.

In alcuni video si mostra addirittura quella sorta di “tic” che il Re era solito mostrare durante i concerti soprattutto nell’ultimo periodo, persino il regista sarebbe tornato sull’argomento e intervistato ha dichiarato: “Questa persona non è Elvis Presley”, anche questa dichiarazione è stata presa come un “si” mascherato da parte di Chris Columbus.

Insomma a tanti anni di distanza milioni di fan in tutto il mondo sono convinti: Quello era un cameo di Elvis Presley.