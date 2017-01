Emily Ratajkowski: questa volta senza veli al mare

Non finisce mai di stupire e qualche volta di scandalizzare il suo pubblico, la bellissima modella Emily Ratajkowski ha nuovamente lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Dopo aver sfilato per le strade di New York semplicemente vestita della sua biancheria intima, oggi ha deciso di condividere sul suo profilo ufficiale una foto senza veli mentre si trova in acqua, una foto ricordo evidentemente perché lei scrive:

“Why can’t this be right now?”, perché non può essere in questo momento, si chiede la bellissima modella, ma evidentemente non solo Emily se lo chiede perché questo scatto condiviso ha infatti lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Sul suo profilo ufficiale si sono scatenato con oltre 500mila like e tantissimi commenti, qualcuno scherzando chiede di “mettere le mani nei capelli”, in questo modo la modella avrebbe potuto mostrare “totalmente” le sue grazie, qualche altro semplicemente resta talmente tanto shockato che scrive: “Mamma santa”.

Foto@Instagram