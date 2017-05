By Redazione

Emily Ratajkowski selfie in intimo e i fan apprezzano

Non potevano non apprezzare l’ennesimo selfie davvero “bollente” della stupenda Emily Ratajkoski, i fan sono praticamente andati in delirio.

Emily infatti ha deliziato, come altre volte d’altronde, il suo pubblico condividendo uno scatto davvero sensuale sul suo profilo ufficiale Instagram, uno scatto in intimo nero veramente da far perdere la testa anche a chi ce l’ha ben salda sulle spalle.

Un completino di pizzo nero e la 25enne modella ha fatto il boom di like sul suo profilo che conta quasi 13 milioni di follower, un fisico assolutamente incredibile, a furor di popolo definito praticamente perfetto, ed Emily, con un semplice buongiorno, ha raccolto oltre 1 milione di like in poche ore.

Morning 💪🏼 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on May 1, 2017 at 7:52am PDT

Inutile dire che i commenti sono arrivati copiosi sul suo account, c’è addirittura chi conferma che “a prescindere” il like è già meritato per qualsiasi cosa dovesse postare la bellissima modella statunitense, come dire: andiamo a fiducia.

foto@Instagram