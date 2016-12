Emma Marrone: basta tutto, oggi penso solo alla musica

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi di ogni sorta, alla fine la notizia è stata confermata: la cantante Emma Marrone non sarà più una delle coach del talent Amici di Maria De Filippi, nonostante nelle ultime edizioni è stata lei una delle protagoniste indiscusse e sicuramente più chiacchierate.

Naturalmente si sono sprecate le ipotesi sul perché dell’abbandono, ma Novella 2000 nel suo ultimo numero chiarisce che non c’è nessuna lite con Maria De Filippi dietro a questo inaspettato addio della cantante al ruolo che ha ricoperto per ben 3 volte negli ultimi 4 anni.

Secondo la rivista, infatti, l’artista vorrebbe concentrarsi totalmente sulla musica dopo anni vissuti da protagonista in tv. Il settimanale sostiene che Emma voglia mettersi presto al lavoro su un nuovo album da far ascoltare ai suoi tanti fan il primo possibile. I tanti sostenitori della salentina, dunque, dovranno fare a meno di vederla in primavera in tv ma potranno a breve ‘godere’ delle sue nuove canzoni.

Chi prenderà il posto della Marrone? Le probabili sostitute sono Gianna Nannini e Giorgia, con quest’ultima che avrebbe un motivo in più per lavorare ad Amici: il compagno Emanuel Lo è il nuovo prof di hip hop.

Intanto Emma in questi giorni so gode un po’ di shopping di lusso. La cantante, scortata dalla sua bodyguard, è stata fotografata sempre da “Novella2000” a Milano mentre fa compere in alcune boutique di lusso.