Emma Marrone, nelle mani di Maria e della Mediaset?

È tornata all’ovile, accolta con tutti gli onori dalla padrona di casa e dai fans, ma non è proprio tutto filato liscio per Emma Marrone: la cantante, che è subentrata a Morgan, nel ruolo di coach della squadra Bianca, ad Amici, dopo il suo “rumoroso” e chiacchieratissimo addio, è stata vittima di uno scherzo che ha fatto scomodare persino il Telefono Rosa, e ha già avuto scontri duri con alcuni dei suoi ragazzi.

Dopo l’ultimo serale di Amici, Emma ha deciso di fare un punto della situazione con i suoi ragazzi: nonostante abbiano vinto, Emma Marrone non è stata molto felice delle esibizione fatte durante il sesto serale, in particolare riferendosi alla sfida di canto sostenuta da Mike Bird, con il brano Impressioni di settembre.

La cantante salentina ha ammesso di essere stata sconcertata quando ha sentito il brano cantato da Mike, non perché era stato interpretato male, ma perché non era stato cantato nel modo in cui avevano stabilito lui e la sua coach durante le prove: “L’hai cantata con una calma e una serenità assurde”, ma non so se ti manca qualcosa. Il brano mi ha un po’ sconcertata: non l’hai cantata male, non l’hai stonata, però non l’hai fatta come l’hai fatta fino a ieri!”.

“Devi avere in testa quello che devi fare sul palco… sempre! Se stasera tu fossi uscito, te lo saresti rimproverato per tutta la vita. Perché un conto è uscire consapevole di aver fatto il meglio, un conto è uscire sapendo di non aver dato il massimo quando invece in settimana avevi fatto meglio”, ha aggiunto molto risentita.

Emma quindi ha preso molto a cuore il ruolo di coach, come negli anni scorsi del resto, ma questo non le ha risparmiato pesanti critiche sui social.

La cantante ha pubblicato un post per salutare l’inizio del mese di maggio e una dei suoi follower ha colto l’occasione per commentare con alcune personali riflessioni sulla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: «Che maggio porti consiglio – ha scritto -. Peccato ti sia svenduta televisivamente e che abbia mandato in cantina Emma cantante. Ormai sempre più gente ti percepisce come personaggio televisivo e visto il tuo talento, spiace. Spiace anche che non sei stata in grado di prendere posizione nello scherzo orrendo che ti hanno fatto, tu che per tanto tempo ti sei fatta portavoce della difesa delle donne…».

La Marrone naturalmente ha prontamente ribattuto: «Grazie… speriamo porti consiglio anche a te… un po’ di umiltà quando parli della vita e del lavoro delle altre persone… soprattutto quando non si sanno tante troppe cose… di come mi percepisce “la gente” ormai ci ho fatto l’abitudine… per fortuna però ci sono tante altre persone che non si rinchiudono nei pregiudizi tipo i tuoi… E vedono altro… tanto altro».