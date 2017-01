Emma Marrone: nessun arresto, tutta la verità sul passato

Negli ultimi tempi la cantante è stata bersagliata da numerose accuse, soprattutto dal popolo della rete, e addirittura era circolato un rumors insistente secondo cui, in passato, sarebbe stata addirittura arrestata.

Proprio su questa questione Emma Marrone ha voluto fare chiarezza, dopo che era stata fraintesa per quanto lei stesso aveva raccontato in una precedente intervista.

“Ero una ribelle, ma a scuola andavo bene – aveva ammesso Emma nell’intervista rilasciata un anno fa su Rolling Stone -. Una volta la polizia mi arrestò per un picchetto. Avevamo fatto occupazione, ma non era solo colpa mia. La preside mi ha salvato. Certo, entrare al liceo insieme alla polizia“.

Nel corso di un’intervista al programma ‘Fan Caraoke’ con Giampaolo Morelli ha però ora chiarito meglio la questione, spiegando che in realtà non c’è stato nessun arresto: “Non sono stata arrestata, erano gli anni in cui le occupazioni erano ancora ‘forti’ e sentite. Il vero motivo era comunque prendere tempo….Riconosco di non essere l’esemplare della femminilità in assoluto anche se, poi, quando c’è da essere femmina divento femmina. Se esco con un fi*o il tacco mi viene spontaneo. Ho il drago tribale sul fondoschiena, il nome di mia nonna nell’avambraccio, un muffin sulla coscia (la cosa più ‘ignobile’ che potessi fare nella mia vita: 5 anni fa aveva una forma, ora sembra un panettone della Bauli), ‘Je me fous’ (non me ne frega niente’) sul braccio, sul fianco tutto un ramo di ciliegio con una rondine“.

Emma infine ha anche ricordato, sempre durante Fan Car-aoke il duetto che le è più caro, ovvero quello con Pino Daniele, il primo, ha ricordato, a credere in lei, quando ancora era molto giovane e vista come la ragazzina uscita dai talent.