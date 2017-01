Emma Marrone, si è rovinato il rapporto con Maria De Filippi?

Ufficialmente, la cantante Emma Marrone non parteciperà, in veste di coach, al serale di Amici di Maria De Filippi perché vuole dedicare più tempo alla sua carriera canora e magari lavorare a un prossimo album, ma a quanto pare questa non è tutta la verità, e ben altro si nasconde dietro.

Secondo alcune voci che già circolavano insistentemente e che ora vengono confermate dal settimanale Diva e Donna, tra Maria De Filippi e la cantante salentina potrebbero essersi insinuate delle tensioni tanto da far incrinare il loro rapporto, che finora è sempre stato molto solido.

Emma Marrone – fa sapere la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” – doveva essere ospite nella prima puntata di C’è posta per te (Canale 5) di Maria De Filippi, ma non si è vista. Le malelingue dicono che tra le due il rapporto si sia incrinato. Maria si sarebbe offesa perché la Marrone quest’anno non avrebbe voluto accettare il ruolo di direttore artistico del serale di Amici. Ma c’è chi invece ridimensiona: Emma potrebbe essere rimasta bloccata dalla neve caduta copiosa in Salento. L’invito è stato replicato. Il gelo si scioglierà?”.

“Emma non sarà più direttore artistico del talent show Amici – si leggeva su Novella 2000 qualche giorno fa -. La motivazione pare sia legata al fatto che vuole dedicarsi completamente alla musica, vuole terminare il suo album il più presto possibile, per la gioia dei fan”.

Quale sarà la verità? Il tempo e i prossimi gossip ce lo sveleranno.